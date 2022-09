Seiferts Streaming-Plattform heißt "DYN"

„Wollen diese Sportarten viel stärker in die Mitte der Gesellschaft tragen“

Der neue Sportstreaming-Dienst DYN, ein Joint Venture mit dem finanziell potenten Axel-Springer-Konzern, hatte schon in den letzten Wochen und Monaten für Furore gesorgt. Seifert hatte die Rechte für die Bundesligen im Tischtennis (TTBL), Volleyball (VBL), Basketball (BBL) und zuletzt auch Handball (HBL) in sein Portfolio geholt, nur die Deutsche Eishockey Liga (DEL) lehnte ab.

Man wolle „für Struktur sorgen“. Die Nachfrage finde unter der Woche statt, „nicht am Spieltag“, so Seifert: „Die Basketball-EM mit ihrer enormen Nachfrage wurde medial kreiert durch tägliche Berichterstattung durch die Medien. Auch durch die Präsenz in den öffentlich-rechtlichen Medien wurde Nachfrage kreiert. Am Ende haben vier Millionen Menschen zugeguckt.“