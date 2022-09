EPL Season 16: MOUZ rast als Gruppensieger ins Viertelfinale | CS:GO

MOUZ ist gut drauf – wie weit geht es für frozen und Co.? © MOUZ

Die ESL Pro League Season 16 wird derzeit auf Malta ausgetragen. Mit BIG ist bereits ein deutsches Team in der Gruppenphase ausgeschieden, dafür legt ein anderes eine absolute Spitzenleistung hin. MOUZ konnte die Gruppe C mit 4-1 für sich entscheiden.

MOUZ hält als deutsches Team die Fahne hoch

Die finnische Organisation ENCE stand als nächster Gegner bereit. Hier konnte MOUZ wieder an die Leistung des ersten Spieltags anknüpfen. Mirage wurde mit 16:13 gewonnen, während es auf Overpass eine wahre Demütigung für die Finnen gab. 16:3 hieß es am Ende.

Am vierten Spieltag folgte ein Aufeinandertreffen mit den Nordamerikanern von Complexity. Auf Overpass erwischte MOUZ wieder einen guten Tag und gewann die erste Map 16:11. Ancient gaben die Mäuse mit 12:16 ab, ehe sie auf Inferno mit 16:7 den Sack zumachten.

Am letzten Spieltag ging es um nicht weniger als den Gruppensieg und damit den sicheren Platz im Viertelfinale des Master-Turniers. Gegen HEET, die sich über die Conference Stage qualifizierten, tat sich MOUZ sichtlichsdhwer. Auf Ancient ging es in die Overtime, die sie letztlich etwas unglücklich mit 19:16 abgaben. Nächste Map war Inferno, wo es zuvor gegen Astralis schon sehr unrund lief. Gegen HEET reichte die Leeistung aus und so ging es auf Map Nummer 3: Vertigo. Hier wirkte MOUZ wieder gefasster und dominierte den Großteil er Partie. Mit einem 16:9-Sieg sicherte sich die deutsche Organisation die Map und damit auch den Gruppensieg.