Deutschland-Achter verpasst direkten Finaleinzug

Deutschland-Achter muss in den Hoffnungslauf © AFP/SID/INA FASSBENDER

Frankfurt am Main (SID) - Der Deutschland-Achter hat in seinem ersten WM-Rennen im tschechischen Racice einen Dämpfer hinnehmen müssen.

Das stark verjüngte deutsche Paradeboot verpasste im Vorlauf als Vierter den direkten Einzug ins Finale deutlich und muss am Freitag in den Hoffnungslauf. Nur das erstplatzierte Boot aus Kanada löste bereits das Ticket für den Endlauf am Sonntag.