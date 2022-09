NFL-Topspiele live auf ProSieben im Free-TV ab sofort jeden Sonntag

Der TV-Sender ProSieben wird in der gerade angelaufenen NFL-Saison jeden Sonntag die Topspiele live übertragen. Schon zum Auftakt gibt es ein Duell mit Mega-Star Tom Brady.

Der TV-Sender ProSieben überträgt in der gerade angelaufenen Saison der National Football League (NFL) jeden Sonntag die Topspiele live. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Am kommenden Auftakt-Wochenende gibt es sogar gleich zwei Partien zu sehen: Ab 19.00 Uhr treffen die Miami Dolphins auf die Buffalo Bills, um 22.20 Uhr folgt das Duell der Star-Quarterbacks Tom Brady (Tampa Bay Buccaneers) und Aaron Rodgers (Green Bay Packers). (DATEN: Alle Tabellen der NFL)

An den ersten beiden Sonntagen im Oktober werden dank der Spiele in London sogar jeweils drei Begegnungen in Folge live gezeigt. „Diese offensive Football-Programmierung mag den ein oder anderen überraschen. Aber wir wollen die letzte Saison der NFL mit der höchstmöglichen Intensität auf ProSieben zelebrieren“, sagte ProSieben-Chef Daniel Rosemann. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)