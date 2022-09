Carro über Bayer-Leverkusen-Coach Seoane: "Er sitzt fest im Sattel"

„Er sitzt fest im Sattel“, sagte der Spanier, Vorsitzender der Geschäftsführung, am Rande des SPOBIS in Düsseldorf dem SID .

Am vergangenen Samstag waren die Rheinländer im Heimspiel gegen Aufsteiger Werder Bremen über ein 1:1 nicht hinausgekommen, nachdem es unter der Woche einen 2:0-Erfolg gegen Atletico Madrid in der Champions League gegeben hatte. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Das nächste Bundesligaspiel bestreiten die Bayer-Profis am 30. September beim zuletzt in der Bundesliga viermal in Folge sieglosen Abonnementmeister Bayern München. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Der Schweizer Seoane hatte Bayer in der vergangenen Saison in die Champions League geführt. Zurzeit nimmt Leverkusen in der Bundesliga-Tabelle nur den 15. Rang ein und hat in sieben Spielen fünf Punkte geholt.