Stefan Kuntz setzt auf neue Analyse-Technologie

„Wir wollen professionelle Analyse, wie ich selbst sie bei meiner Arbeit anwende, allen im Fußball zugänglich machen. Vom Amateurbereich bis in den Profifußball“, sagte der Europameister von 1996 zu seiner neuen Rolle als Markenbotschafter von Veo.

Das Unternehmen aus Dänemark ist Anbieter eines innovativen Sportkamera- und Analysetools, das bereits in über 80 Ländern genutzt wird. Ohne aufwendige Aufbauten und mit nur einer leistungsfähigen 360-Grad-Kamera kann man jedes Spiel live und hochauflösend streamen, später Höhepunkte zusammenschneiden und zur Analyse nutzen.

Kuntz: „Ich freue mich sehr auf diese Partnerschaft, weil sie so gut passt.“ In Deutschland wird die Technik bereits von einigen Klubs genutzt, zum Beispiel in den Nachwuchsleistungszentren von Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt oder des VfB Stuttgart.