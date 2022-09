Basketball-Bundestrainer Herbert genießt Bronze beim Fischen

Am Sonntag hatte die Nationalmannschaft bei der Heim-EM in Berlin das dritte EM-Edelmetall nach Gold 1993 und Silber 2005 gewonnen.

Doch Herbert will noch mehr. „Das ist Jahr eins in einem Dreijahresplan. Die EM-Medaille ist ein großer Meilenstein, um nach vorne zu gehen“, sagte der 63-Jährige: „Wir können darauf aufbauen und besser werden. Und jetzt haben wir keinen Angstfaktor vor den anderen Teams.“

Das Ticket für die WM 2023 in Japan, Indonesien und auf den Philippinen ist so gut wie gelöst. Die nächsten Qualifikations-Spiele stehen am 10. November gegen Finnland und drei Tage später in Slowenien an.