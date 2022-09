Baseball, WM-Qualifikation: Deutschland gegen Tschechien LIVE auf SPORT1+

NBA-Superstar Curry blamiert sich beim "Celebrity First Pitch"

Die deutschen Baseballer spielen am Dienstag gegen Tschechien (LIVE auf SPORT1+). Bei einer Niederlage wäre der WM-Traum geplatzt.

Für die deutsche Baseball-Nationalmannschaft geht es am Dienstag um alles!

Aktuell weilt das deutsche Team in Regensburg, wo eins von zwei Qualifikationsturnieren stattfindet. Und noch hat Deutschland gute Chancen auf eines der beiden WM-Tickets, die in der Oberpfalz vergeben werden. Erst am Montag gab es einen 11:5-Sieg gegen Südafrika.