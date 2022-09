FC Bayern: Flick lobt Nagelsmann trotz Krise - "Bin ein Fan"

Hansi Flick ordnet die Bayern-Krise als kleine Schwächephase ein, outet sich aber als großer Fan von Julian Nagelsmann und äußert sein Unverständnis an der Kritik um ausbleibenden Lewandowski-Ersatz.

„Nach dem dritten Spieltag dachte jeder, andere Teams hätten nicht den Hauch einer Chance“, erinnerte sich Flick im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung an die öffentliche Meinung, nachdem die Bayern damals mit neun Punkten und 15:1 Toren an Platz eins der Bundesliga gestanden haben.

Außerdem erklärte Flick, immer noch eine „besondere Einstellung“, sowie eine „enorme Qualität“ bei den Spielern zu erkennen. (NEWS: Kahn-Ansage an die Bayern-Stars)

Flick outet sich als Nagelsmann-Fan

So fragte sich Flick: „Aber was hätten sie machen sollen?“ Denn „Robert ist auf dieser Position einmalig“, befand Flick, dem nur noch ein Spieler in dieser Größenordnung einfiel: „Vielleicht hat noch Haaland diese Qualität vor dem Tor.“