NFL: Nächster Kantersieg für die Bills - Sorgen um Jackson

Die Buffalo Bills haben ihren starken Saisonstart in der NFL bestätigt und im zweiten Spiel den zweiten eindrucksvollen Sieg gefeiert. Der Mitfavorit auf den Titel in der US-Football-Liga gewann am Montagabend auch gegen die Tennessee Titans mit 41:7, zum Auftakt hatten die Bills den Super-Bowl-Gewinner Los Angeles Rams mit 31:10 besiegt.