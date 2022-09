Wunschlösung Kovac unter Druck: Wird Jörg Schmadtke beim VfL Wolfsburg zur Lame Duck?

Jörg Schmadtke führte den VfL Wolfsburg bis in die Champions League. Auf den letzten Metern seiner Amtszeit könnten jedoch alle guten Erinnerungen in Vergessenheit geraten - meint SPORT1-Kolumnist Tobias Holtkamp.

Wo der Manager Jörg Schmadtke in den letzten Jahren auch arbeitete, er brachte den Erfolg. Hannover und Köln führte er von weit unten bis in den Europapokal. Auch in Wolfsburg, wo er seit 2018 als Geschäftsführer Sport die Fäden zieht, ging es immer bergauf. Jetzt ist das Gegenteil der Fall.