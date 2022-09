3. Liga: Rot-Weiss Essen – 1. FC Saarbrücken, 1:0 (1:0)

Felix Götze besorgte vor 16.000 Zuschauern das 1:0 für Essen. Mit einem Tor Vorsprung für die Mannschaft von Christoph Dabrowski ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Gleich drei Wechsel nahm Saarbrücken in der 70. Minute vor. Luca Kerber, Mike Frantz und Pius Krätschmer verließen das Feld für Julius Biada, Robin Scheu und Tobias Schwede. Rot-Weiss Essen stellte in der 77. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Ron Berlinski, Aurel Loubongo und Mustafa Kourouma für Simon Engelmann, Lawrence Ennali und Andreas Wiegel auf den Platz. Als der Schlusspfiff ertönte, war es genau ein Tor, das den Unterschied zwischen den Teams ausmachte – es war bereits in der ersten Hälfte erzielt worden.