Basketball-EM: Darum feiert Adam Sandler Spaniens Triumph und gratuliert Bo Cruz

Und einer der ersten Gratulanten ist niemand Geringeres als Hollywood-Star Adam Sandler. Der 56-Jährige schickte seine Glückwünsche via Twitter: „Bo Cruz! Es ist geschafft. Ich liebe dich, Juancho. Und Willie! Glückwünsche an das ganze spanische Team.“

Dass der US-Komiker den Spieler der Toronto Raptors so hervorhob, lag jedoch nicht allein an seiner sportlichen Leistung. Hernangomez spielte in der US-Komödie „Hustle“, die auch von Sandler produziert wurde, den Charakter Bo Cruz, der von Stanley Sugerman, Scout der Philadelphia 76ers und von Sandler selbst gespielt, in die NBA gebracht werden soll.