Robert Lewandowski erklärt Gefühle nach Spiel beim FC Bayern

„Bevor es losging, hatten wir nicht damit gerechnet, unseren Stil derart durchsetzen und so viele Chancen kreieren zu können. Jetzt wissen wir, dass wir das können. Dieses Spiel hat gezeigt, dass wir auch Chancen in harten Partien herausspielen können“, erklärte der 34-Jährige auf einer Pressekonferenz der polnischen Nationalmannschaft vor den anstehenden Nations-League-Spielen.

Lewandowski lobt Bayern-Fans

Diese wüssten „zwischen dem, was in den Medien geschrieben wird, und der Wahrheit zu unterscheiden“, sagte Lewandowski in Anspielung auf das Wechseltheater des vergangenen Sommers: „Nachdem ich beim FC Barcelona unterschrieben hatte, reiste ich nach München, verabschiedete mich von den Bayern-Fans und sah, was sie zu mir sagten und wie sie mich behandelten.“