WWE-Hammer: Triple H bricht mit weiterem Tabu

Die Wrestling-Liga gestaltet die zweitälteste jährliche Traditionsshow nach WrestleMania einschneidend um: Bei den Survivor Series 2022 am 26. November feiert das Konzept der „War Games“ sein Hauptkader-Debüt bei WWE. Sie ersetzen die klassischen Elimination Matches, die bei WWE der Standard waren. Die Show in Boston wird umbenannt in „Survivor Series: War Games“. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

WWE hebt War Games bei Survivor Series ins Hauptprogramm

Die War Games waren 1987 von der verstorbenen Legende Dusty Rhodes ersonnen worden (Codys Vater), inspiriert vom Science-Fiction-Klassiker „Mad Max - Jenseits der Donnerkuppel“. In dem Kampf treffen zwei Teams in einem Doppel-Ring aufeinander, der von zwei Käfigen umgeben ist.

In den Achtzigern und Neunzigern stiegen dort bei WCW große Schlachten, oft mit den legendären „Four Horsemen“ um Ric Flair in der Hauptrolle, die dabei auf Publikumslieblinge wie Rhodes, Sting, Lex Luger und die Road Warriors trafen. In den Neunzigern war auch Hulk Hogans New World Order (nWo) an vielen War-Games-Matches beteiligt.