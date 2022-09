Bayern-Präsident Herbert Hainer mit Klartext zu Julian Nagelsmann

„Wir sind von Julian Nagelsmann und unserer ganzen Mannschaft komplett überzeugt. Nach der Länderspielpause werden wir wieder richtig angreifen, wie man es vom FC Bayern kennt. Die Saison hat gerade erst begonnen, und wir wissen, dass wir das Potenzial haben, um unsere großen Ziele zu erreichen“, erläuterte Hainer in Münchner Merkur und tz . (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Bereits am Sonntag hatte Oliver Kahn erklärt, dass sich der FC Bayern derzeit nicht nach anderweitigen Traineralternativen umschaue : „Wir beschäftigen uns jetzt nicht mit irgendwelchen anderen Trainern. Wir sind von Julian total überzeugt“, sagte der frühere Nationaltorwart am Sonntag beim Besuch des deutschen Fußball-Rekordmeisters auf dem Oktoberfest.

Wegweisendes Spiel gegen Leverkusen

Nach dem 0:1 der Münchner beim FC Augsburg und zuletzt vier Bundesliga-Spielen ohne Sieg war auch Coach Nagelsmann in den Fokus gerückt. Der Rekordmeister geht als Fünfter der Bundesliga und mit fünf Punkten Rückstand auf Tabellenführer Union Berlin in die bevorstehende Länderspielpause, weiter geht es für die Bayern am 30. September mit einem wegweisenden Heimspiel gegen Bayer Leverkusen.