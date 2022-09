BVB Handball: Nächster Hammer! Trainer André Fuhr freigestellt

Entgegen anderen Ankündigungen am vergangenen Wochenende wird André Fuhr als Trainer der Handball-Frauenmannschaft Borussia Dortmunds freigestellt. Dies bestätigte der Verein auf der vereinseigenen Homepage. Ein Nachfolger stehe aktuell noch nicht fest. Bereits am Wochenende war das Team zum Bundesliga-Auswärtsspiel bei Sport-Union Neckarsulm (38:25 für Dortmund) ohne den Trainer angereist.

Borussia Dortmund bestätigt die Trennung von André Fuhr

Nun also doch die Trennung: „Der Trainer war in den vergangenen Tagen sowohl von Spielerinnen als auch öffentlich scharf kritisiert worden, was eine Fokussierung des Kaders sowie der gesamten Abteilung auf den Handballsport nahezu unmöglich gemacht hat“, erklärte der Verein in seiner Erklärung.