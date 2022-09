Premier League: "Tuchel ist genau das, was ManUnited braucht" - Cole lobt Ex-Coach von Chelsea

Englands Ex-Nationalspieler Joe Cole denkt, dass sich Manchester United wegen Thomas Tuchel in den Allerwertesten beißen wird. Der Ex-Chelsea-Coach sei „genau das, was sie brauchen“.

Der ehemalige Chelsea-Star Joe Cole hat ein Plädoyer für Thomas Tuchel gehalten und den Deutschen in höchsten Tönen gelobt. (Tuchel-Aus: Brisante Hintergründe)

Die Blues brauchen mehr Stabilität wie ManCity

Und weiter: „Ich weiß nicht, wie die ten-Hag-Ära verlaufen wird - im Moment sieht es vielversprechend aus - aber Tuchel ist genau das, was United braucht. Er ist die Art von Charakter, die eine Gruppe aufrütteln kann.“

Tuchel wird durch Potter ersetzt

Tuchel wurde an der Stamford Bridge nun durch den ehemaligen Brighton-Coach Potter ersetzt. Cole ist von Chelseas Neuausrichtung im Vergleich zu früheren Jahren durchaus begeistert. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

„Die Chelsea-Fans sind es gewohnt, (Antonio) Conte, (Jose) Mourinho ... einen Top-Trainer zu bekommen. Aber mit Potter zu gehen, finde ich ziemlich aufregend, denn das zeigt mir, dass wir in eine andere Richtung gehen und nach Stabilität suchen“, sagte Cole, der von 2003 bis 2010 bei den Blues unter Vertrag stand und sieben Titel gewann.

Ex-Chelsea-Star liebt Potters Fußball

Damit sprach der 40-Jährige das größte Problem von Potter an.

Der neue Chelsea-Trainer hat außerhalb des schwedischen Fußballs noch keinen einzigen Titel geholt, obwohl er aktuell einer der angesehensten Trainer der Branche ist. (Who the f**k is Graham Potter?)