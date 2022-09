Anzeige

Syndesmose-OP: Leipzig bis zum Jahresende ohne Laimer Leipzig-Star fehlt bis Jahresende

Wow! Dieses Sensationstor besiegelt Leipzigs Klatsche

SID

Schock für RB Leipzig: Die Sachsen müssen bis zum Ende des Jahres ohne den österreichischen Mittelfeldspieler Konrad Laimer auskommen.

RB Leipzig muss bis zum Jahresende auf den österreichischen Mittelfeldspieler Konrad Laimer verzichten. Wie die Sachsen am Montag mitteilten, wurde der 25-Jährige am Montagmorgen erfolgreich an der linken Syndesmose operiert.

Laimer werde demnach bis Mitte Dezember fehlen und steht Trainer Marco Rose somit erst nach der durch die WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) verlängerte Pause wieder zur Verfügung. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Anzeige

Beim 3:0 gegen Borussia Dortmund war Laimer am sechsten Bundesliga-Spieltag umgeknickt, bislang hatte er sechs Pflichtspiele in dieser Saison für RB absolviert. Zuletzt hatte Amadou Haidara den österreichischen Nationalspieler im Champions-League-Spiel bei Real Madrid (0:2) und in der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach (0:3) ersetzt.

Man habe eher "einen insgesamt suboptimalen Start hingelegt", sagte Rose am Montag in einer Medienrunde: "Jetzt heißt es, dass wir bis zum Winter so viele Punkte wie möglich holen, dass wir in der Champions League in die Gruppe reinfinden und auch im Pokal gegen den HSV weiterkommen".

Die Mannschaft habe „intensive Wochen“ vor sich, betonte Rose: „Ich glaube, dass wir mit der Größe des Kaders aber gut durchkommen, wenn wir nicht noch weitere Verletzungen haben.“

Alles zur Bundesliga auf SPORT1: