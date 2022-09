Bierhoff ruft Gruppensieg in Nations League als Ziel aus

Oliver Bierhoff nennt das Ziel für die kommenden Aufgaben in der Nations League: Der Gruppensieg soll für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft her.

Frankfurt am Main (SID) - Oliver Bierhoff hat den Gruppensieg in der Nations League für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft als Ziel ausgerufen. Platz eins wäre zum einen wichtig für „das Prestige“, sagte der DFB-Geschäftsführer beim Treffpunkt am Montag in Frankfurt/Main, zudem würde er zum „Aufbau von Selbstvertrauen“ beitragen: „Dieser Mannschaft würde dieses Erfolgserlebnis gut tun.“