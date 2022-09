Holger Badstuber als Bundesliga-Trainer? Ex-Bayern-Star verrät seine Ziele nach Karriereende

Holger Badstuber will zukünftig als Trainer arbeiten. Der ehemalige Bayern-Star verrät seine Pläne - und spricht auch über die Trainer, die ihn am meisten geprägt haben.

Badstuber: „Der Kopf steuert sehr viel“

Er habe Erfahrungen gemacht, „mit denen ich mich schwertat, aus denen ich jedoch gestärkt herausging. Sie haben mich geprägt, in meiner Persönlichkeit bin ich dadurch gewachsen.“

Aufzugeben habe für ihn aber nie zur Debatte gestanden. „Der Kopf steuert sehr viel. Und wenn er sagt, es geht weiter, dann zieht der Körper mit. Und so war es. Heute fühle ich mich top und kenne meinen Körper sehr gut, das habe ich vielen voraus.“

Künftig will Badstuber als Trainer arbeiten. „Ich möchte im Jugendbereich meine Erfahrungen sammeln und dann sehen, wohin es gehen soll.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

„Heynckes war ein großer Trainer“

Er betonte zudem: „Irgendwann möchte ich in der Bundesliga auftauchen. In die Bundesliga habe ich die meisten Einsichten, den engsten Draht.“ Es könne irgendwann aber auch der oberste Profibereich im Ausland sein. Im kommenden Jahr will er mit dem neuen Abschnitt starten.