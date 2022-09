FC Bayern: Nagelsmann der Richtige? So denkt Matthäus

Lothar Matthäus äußert sich zu den Problemen des FC Bayern. Sowohl in der Trainer- als auch in der Stürmerfrage hat er eine klare Meinung.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht auf der Trainerposition von Bayern München trotz zuletzt vier Spielen ohne Sieg in Folge keinen Handlungsbedarf.

„Julian Nagelsmann ist weiterhin der richtige Trainer für den FC Bayern München“, schrieb der 61-Jährige in seiner Sky -Kolumne.

„Es ist mit Sicherheit die schwierigste Phase in der noch jungen Karriere dieses tollen Trainers, und trotzdem glaube ich, dass er das Ruder herumreißen wird“, betonte Matthäus.

Stürmer-Diskussion? Matthäus mit klarer Meinung

Zuletzt hatte es der Rekordmeister in der Bundesliga nach drei souveränen Siegen zu Saisonbeginn viermal in Folge verpasst, einen Sieg einzufahren. Am Samstag verloren die Münchener mit 0:1 beim FC Augsburg. Matthäus hält es für möglich, „dass man sich ein wenig ablenken hat lassen vom überragenden Saisonstart“.