Ruder-WM: Deutsche Boote müssen in den Hoffnungslauf

Oliver Zeidler ist im Einer Medaillenkandidat © AFP/SID/CHARLY TRIBALLEAU

SID

Die Boote des DRV haben am zweiten Wettkampftag der WM in Racice/Tschechien in den olympischen Klassen das direkte Weiterkommen verpasst.

Frankfurt am Main (SID) - Die Boote des Deutschen Ruderverbandes (DRV) haben am zweiten Wettkampftag der WM in Racice/Tschechien in den olympischen Klassen das direkte Weiterkommen verpasst. Der Doppelvierer, der Doppelzweier und der Leichtgewichts-Doppelzweier der Frauen müssen ebenso in den Hoffnungslauf wie der Männer-Vierer ohne Steuermann.

Der Doppelvierer um Schlagfrau Sophie Leupold landete im Vorlauf am Montag auf dem vierten Platz. Der Doppelzweier sowie der Vierer ohne beendeten das Rennen jeweils auf Rang drei, dazu wurde der leichte Doppelzweier Zweiter.

