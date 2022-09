Hinter diesem Kuss steckt eine Jahrhundert-Geschichte des Sports

Emil Zatopek und Frau Dana gewannen 1952 am selben Tag Olympia-Gold © Imago

Leichathletik-Ikone Emil Zatopek wäre heute 100 Jahre alt geworden, ebenso wie seine Frau Dana. Gemeinsam erlebten sie einen legendären Olympia-Moment - und eine folgenschwere Verstrickung in ein politisches Jahrhundert-Ereignis.

Als die Lokomotive von Prag das letzte Bisschen ihrer einst so mächtigen Puste aushauchte, verfiel ein ganzes Land in tiefe Bestürzung.

Emil Zatopek war einer der besten Läufer der Geschichte, vielleicht der allerbeste. Den Tschechen war er aber so viel mehr: Zatopek, der am heutigen Montag 100 Jahre alt geworden wäre, ist noch mehr als zwei Jahrzehnte nach seinem Tod ein ikonischer Heldenmythos.

Die Geschichte des viermaligen Olympiasiegers ist mehr als nur eine sportliche: Zatopek wurde auch für seine Rolle in einem der wichtigsten politischen Ereignisse des 20. Jahrhunderts zu einem nationalen Symbol.

Emil Zatopek und seine Frau Dana schrieben Geschichte

Unglaublich, aber wahr: Emil und Dana wurden am selben Tag, dem 19. September 1922, geboren - und beide wurden binnen einer Stunde am 24. Juli 1952 in Helsinki Olympiasieger.