DFB-Kongress: Katar und FIFA massiv in der Kritik

Frankfurt am Main (SID) - Zwei Monate vor dem Start der Fußball-WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) ist der Gastgeber wie der Weltverband FIFA erneut heftig in die Kritik geraten. Bei einem Menschenrechtskongress auf dem Campus des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Frankfurt/Main wurde der Druck von vielen Seiten auf das Emirat und die FIFA erhöht. Auch die Rolle des DFB wurde kritisch hinterfragt.