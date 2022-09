Julian Nagelsmann und Freundin Lena: So lief die Wiesn-Premiere des FC-Bayern-Coachs

Julian Nagelsmann, Trainer des FC Bayern München, nahm am Sonntag am obligatorischen Oktoberfest-Besuch seines Vereins teil - Seite an Seite mit seiner Lebensgefährtin Lena Wurzenberger. Nagelsmann hatte vorher durchklingen lassen, angesichts der sportlichen Krise im Zweifel auch auf das Oktoberfest verzichten zu können.