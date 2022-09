Serie A: Juventus-Trainer Allegri unter Druck - kommt Thomas Tuchel?

Die Gazetten gingen hart mit dem Juve-Coach ins Gericht und spekulieren mit Thomas Tuchel als Nachfolger bei der Alten Dame. „Einsam und konfus: Allegri führt eine mutlose Mannschaft, die in einer tiefen Identitätskrise steckt“, kommentierte die Gazzetta dello Sport. „Allegri muss erklären, wann der Todeskampf einer Mannschaft ohne Seele, ohne Persönlichkeit und ohne Qualität in der Meisterschaft und in der Champions League zu Ende gehen wird“, so der Corriere dello Sport.