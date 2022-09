Finanz-Geschäftsführer Holzherr verlässt den DFB

Frankfurt am Main (SID) - Der für den Bereich Finanzen und Controlling zuständige Geschäftsführer Markus Holzherr verlässt den Deutschen Fußball-Bund (DFB) auf eigenen Wunsch. Das teilte der DFB am Montag mit. Holzherr war unter anderem in den Aufbau der DFB GmbH & Co. KG involviert, in der seit 2022 die wesentlichen wirtschaftlichen Aktivitäten des Verbandes gebündelt sind.