1,77 Millionen sehen Bronze-Coup der Basketballer bei RTL

RTL hat zum Abschluss der Basketball-EM noch einmal eine gute Quote eingefahren. Wie der Kölner TV-Sender am Montag mitteilte, schalteten am Sonntag im Schnitt 1,77 Millionen Zuschauer zum kleinen Finale in Berlin ein, in dem die deutschen Basketballer dank eines 82:69 (36:23)-Sieges gegen Polen die Bronzemedaille gewonnen hatten.