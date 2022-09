Smith gewinnt LIV-Turnier in Chicago

Der australische Golfer Cameron Smith hat seinen ersten Titel auf der umstrittenen Serie LIV Golf gewonnen. Der amtierende British-Open-Sieger und Weltranglistendritte setzte sich in Chicago/Illinois vor den beiden US-Amerikanern Dustin Johnson und Peter Uihlein durch und sicherte sich das Preisgeld von vier Millionen US-Dollar.

Die Serie wird von Saudi-Arabien mit astronomisch hohen Summen finanziert und steht deshalb massiv in der Kritik. Das Turnier in Chicago war das fünfte in diesem Jahr und diesem Rahmen.