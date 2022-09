Max Kruses Ausbootung: Kapitän des VfL Wolfsburg äußert sich vielsagend

„Jeder weiß auch um die nicht vorhandenen Qualitäten eines Max Kruse“

Niko Kovac wird auffällig deutlich

Nach der vierten Saisonniederlage im siebten Spiel und dem Rückfall auf Platz 17 hat ist derweil auch Kovac in Bezug auf seine Mannschaft auffällig deutlich geworden. „Wir sind einfach nicht bereit, die Basics, die man im Fußball braucht, an den Tag legen“, sagte der Trainer. Vom Tabellenführer Union könne man sich „eine Scheibe abschneiden“.

Sein Team, so Kovac, müsse eine andere Einstellung an den Tag legen: „Fußball ist nicht nur Hacke, Spitze, eins, zwei, drei. Fußball ist Arbeit“, sagte er - und spielte damit offensichtlich auch auf Stürmer Luca Waldschmidt an, der mit einem misslungenen Hackentrick das 0:1 mitverursachte.