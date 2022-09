Bundesliga-Krise! Verkennt der FC Bayern das wahre Problem?

Kritik an Nagelsmann: "So darf ein Trainer nicht auftreten"

Angesichts der Torflaute bemüht der FC Bayern auch die Diagnose einer Mentalschwäche. Doch die Debatte um einen echten Neuner entzündet sich erneut. Was passiert im Winter-Transferfenster?

Beim obligatorischen Oktoberfestbesuch des schwer angeschlagenen Rekordmeisters um seinen heftig in der Kritik stehenden Coach Julian Nagelsmann war Katerstimmung angesagt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Allein: Die Lösung für den Ausweg aus der Krise mag auch in den kommenden Tagen und Wochen so schnell nicht auffindbar sein.

FC Bayern: Nagelsmann stellt alles auf Prüfstand

„Über alles denke ich nach - über mich, über die Situation, über alles“, fügte er ratlos an. (NEWS: Salihamidzic zählt Bayern-Stars an)

Trainer wie auch Bayerns Bosse um Sportvorstand Hasan Salihamidzic („Die Stimmung ist am Boden“) und Klublenker Oliver Kahn („Wir sind übel gelaunt“) dürfte nach dem vierten Sieglos-Spiel in Serie vor allem die bedenkliche Chancenverwertung umtreiben. (HINTERGRUND: Jetzt brodelt‘s bei den Bayern richtig)

Nagelsmann: „Letzter Pass zu schlampig“

Aauch Salihamidzic („Wir müssen gieriger sein! So reicht es nicht“) und Nagelsmann „„Wir spielen es sehr Laissez-faire im letzten Drittel. Immer wieder ist der letzte Pass zu schlampig gespielt“) deklarierten die alarmierende Angriffssituation zur Kopfsache.

Dass nämlich nach dem Abgang von Robert Lewandowski zum FC Barcelona - Siege gegen eben jenen in der Champions League wie auch bei Inter Mailand (jeweils 2:0) hin oder her - der Plan bislang fehlgeschlagen ist, die verlorengegangenen Qualitäten des Ausnahme-Torgaranten zu kompensieren.

Mané seit fünf Spielen ohne Treffer

Doch zur Wahrheit gehört eben auch, dass der Senegalese, in der Vorsaison bei den Reds im Abschluss noch 23 Mal erfolgreich, seit nunmehr fünf Spielen in Serie ohne Treffer dasteht.

In Augsburg besaß kurioserweise sogar der am Schluss mit aufgerückte Torwart Manuel Neuer mehr Chancen. (BERICHT: Nagelsmann pampig nach FCB-Pleite)

Thon: Bayern fehlt einer wie Lewandowski

„Du brauchst eigentlich einen sehr guten Kopfballspieler, der als Stoßstürmer operiert, die Bälle auch mal festhält, um flexibler zu sein. Da muss der FC Bayern noch etwas tun, um so einen Mann zu finden“, sagte der SPORT1 -Experte, Repräsentant des FC Schalke 04 und einst selbst Bayern-Profi.

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann schlug bei Sky hinsichtlich Mané in die gleiche Kerbe : „Als Lewandowski noch da war, hat jeder gewusst, was er zu tun hat. Sie haben mit Mané einen Weltstar geholt, der ein Fremdkörper im Spiel ist.“

Bezeichnend zudem, dass Youngster Jamal Musiala mit vier Treffern Bayerns bester Vollstrecker in der Bundesliga ist.

Nicht Mané - Musiala bester Bayern-Vollstrecker

Routinier Thomas Müller, bisher erst einmal erfolgreich, scheint sich zudem noch mehr in Richtung Vorlagengeber entwickelt zu haben.

In der aktuellen Krise kommt den Bayern und Nagelsmann die anstehende zweiwöchige Länderspielpause gerade recht. Da wollen sie der Sache laut Kahn „auf den Grund gehen“.

Guter Rat ist teuer - und apropos teuer: Weil an Zahlen gemessen ein herausragender Knipser mit dem ultimativen Torriecher fehlt, dürfte der Blick vielleicht noch einmal in Richtung Winter-Transfers gehen.

Winter-Transfers? Harry Kane geistert umher

Sollte an vorderster Front nachgebessert und noch einmal Geld in die Hand genommen werden, wird sich wohl kaum verhindern lassen, dass der Name Harry Kane (Tottenham Hotspur) erneut Fahrt aufnehmen wird.