NFL: Amon-Ra setzt besonderes Karriere-Highlight - Brady-Sieg von Schlägerei überschattet

Amon-Ra St. Brown mit Gala-Vorstellung

Überhaupt ist er erst der dritte Wide Receiver in der NFL-Geschichte, der in einem Spiel mehr als 100 Yards auf dem Konto hat, wovon mindestens 50 Yards im Lauf erzielt wurden und für zwei Touchdowns sorgte.

Zwar konnten die Commanders am Ende nochmal in Person von Jahan Dotson auf 27:36 verkürzen, am sicheren Detroit-Sieg änderte das aber nichts mehr.

Damit haben die Lions nach zwei Spielen eine ausgeglichene Bilanz von einem Sieg und einer Niederlage, was gleichbedeutend mit Rang sieben in der NFC ist. In der NFC North sind sie damit auf Rang drei. Die Commanders sind in der NFC East mit derselben Bilanz ebenfalls auf Rang drei.