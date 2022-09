Basketball-EM: Schröder ins Allstar-Team gewählt

Gemeinsam mit Giannis Antetokounmpo (Griechenland), Rudy Gobert (Frankreich), Lorenzo Brown und Willy Hernangomez (beide Spanien) steht der NBA-Profi der Los Angeles Lakers in der „Allstar-Five“, die am Sonntagabend nach dem Finale in Berlin verkündet wurde. (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse der Basketball-EM)