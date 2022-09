BVB: Rätselhafte Wende im Kündigungs-Wirbel - Zschocke und Berger dürfen gehen

Mia Zschocke und Amelie Berger, die in der vergangenen Woche ihre fristlose Kündigung beim Handball-Bundesligisten Borussia Dortmund eingereicht hatten, dürfen den Verein verlassen. (BERICHT: Rätselhafte Kündigung erschüttert BVB)

Dies bestätigte Andreas Heiermann, Abteilungsleiter Handball beim BVB, auf Nachfrage der dpa am Sonntag: „Wir geben den Kündigungen statt. Man kann Reisende nicht aufhalten.“

Vor wenigen Tagen hörte sich das noch anders an. Den Eingang der Kündigung, über die zuerst die Ruhr Nachrichten berichtet hatten, kommentierte Heiermann so: „Ja, beide Spielerinnen haben ihre Kündigung vorgelegt. Wir haben keine inhaltliche Kenntnis darüber, was für eine fristlose Kündigung spricht und haben daher der Kündigung widersprochen, sodass der Arbeitsvertrag für uns weiter Bestand hat.“