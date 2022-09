World Series of Darts: Gerwyn Price und Dirk van Duijvenbode spielen im Finale

Beim World Series of Darts Final wirft sich Gerwyn Price ins Endspiel. Sein Landsmann Jonny Clayton verpasst das Endspiel und damit die mögliche Titelverteidigung.

Im ersten Halbfinale des World Series of Darts Finals in Amsterdam gewann der Waliser 11:9 gegen James Wade und kann damit im Finale um seinen zweiten Titel bei diesem Event spielen. Bereits 2020 triumphierte er im Finale, ehe 2021 sein Landsmann Jonny Clayton den Titel für Wales holte. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Gegen „The Machine“ zeigte die aktuelle Nummer eins der PDC Order of Merit eine starke Leistung. Mit 99,60 Punkten schrammte er beim Drei-Dart-Average nur knapp an der magischen 100-Punkte-Marke vorbei. Wade konnte trotz starker 95,70 Punkten nicht ganz mithalten.

Dafür hatte der Engländer die Checkout-Quote auf seiner Seite. Bärenstarke 60 Prozent seiner Möglichkeiten konnte er zum Leg-Gewinn nutzen. Price kam in dieser Statistik zwar auf ebenfalls beeindruckende 47,8 Prozent, lag aber doch weiter hinter seinem Kontrahenten. Allerdings kam der „Iceman“ wesentlich häufiger in den Checkout-Bereich. Seinen 23 Leg-Darts standen 15 auf Seiten Wades gegenüber.

Price verpasst drei Leg-Darts

Dennoch war es ein über lange Zeit ausgeglichenes Match. Zwar zog Price schnell auf 3:1 davon, musste dann aber zuschauen, wie Wade seinerseits das Duell zum 4:3 wendete. Danach ging es hin und her, ehe der Waliser zum 8:6 davonziehen konnte - die Vorentscheidung, wie sich herausstellen sollte.

Jedoch musste Price noch eine brenzlige Situation überstehen. Bei 10:7 verpasste er drei Leg-Darts und Wade konnte auf 8:10 verkürzen. Mit eigenem Anwurf kam er auf 9:10 heran, aber dann machte der „Iceman“ den Sack zu. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)

Dirk van Duijvenbode verhindert Waliser Finale

Im Finale geht es nun gegen Dirk van Duijvenbode, der im zweiten Halbfinale 11:8 gegen Jonny Clayton gewann. Der „Titan“ startete mit einem überragenden Drei-Dart-Average in das Match und holte sich direkt das erste Leg als Break. 2:0 stand es nach seinem eigenen Anwurf und diesen Vorsprung konnte er zwischenzeitlich sogar auf drei Legs (7:4) ausbauen.

Dann kam jedoch ein kleiner Knacks in das Spiel des Niederländers. Clayton sorgte per 120-Highfinish für das 5:7 und glich zwei Legs später zum 7:7 aus. Danach fand der Lokalmatador jedoch zurück zu seinem Spiel und holte sich per Break das entscheidende elfte Leg.