FC Bayern: Effenberg-Klartext zu Nagelsmann und Sané - Lob für BVB und Moukoko | SPORT1-Kolumne

Kritik an Nagelsmann: "So darf ein Trainer nicht auftreten"

Stefan Effenberg sieht in seiner SPORT1-Kolumne die Situation beim FC Bayern kritisch, entdeckt aber auch Positives. BVB-Jungstar Moukoko begeistert den Experten, die Zukunft von Sven Mislintat beim VfB Stuttgart wirft für ihn Fragen auf.

Zumal: Wenn ich jetzt die elf Saison-Pflichtspiele insgesamt nehme, dann habe ich von der ersten bis letzten Minute nur ein wirklich gutes Spiel gesehen - das war allerdings in der Champions League gegen Inter Mailand.

Die Bayern haben nach wie vor eine unglaubliche Qualität. Und du musst so Dinge wie einen Laufpass deshalb auch nicht zehnmal erklären. Es geht vielmehr darum, welche Ansprache du bei all diesen Stars findest.

Effenberg über Bayern: „Da musst du hellwach sein“

Was mir allerdings auffällt mit Blick auf die Offensive: Ich feiere einen Leroy Sané für alles, was er nach vorne kann - aber er muss auch in die andere Richtung arbeiten. Da musst du gegen Augsburg hellwach sein und dagegenhalten, sonst ist das zu billig.