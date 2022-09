Bundesliga: VfL Bochum 1848 – 1. FC Köln, 1:1 (1:0)

Eine unglückliche Figur gegen Bochum machte Benno Schmitz, der das Leder vor 25.800 Zuschauern zum 0:1 in die eigenen Maschen beförderte (9.). Um den entscheidenden Deut besser war zur Pause das Heimteam, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging. Beim Team von Trainer Heiko Butscher kam zu Beginn der zweiten Hälfte Jordi Osei-Tutu für Gerrit Holtmann in die Partie. Der 1. FC Köln stellte in der 63. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Eric Martel, Linton Maina und Kingsley Schindler für Ondrej Duda, Jan Thielmann und Schmitz auf den Platz. Der Gast drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Sargis Adamyan und Florian Dietz sorgen, die per Doppelwechsel für Florian Kainz und Dejan Ljubicic auf das Spielfeld kamen (74.). Mit Tim Oermann und Cristian Gamboa nahm Heiko Butscher in der 83. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Erhan Masovic und Saidy Janko. Maina, der in der 88. Minute erfolgreich war, sorgte mit seinem Treffer kurz vor dem Spielende für den Ausgleich. Am Ende trennten sich der VfL Bochum 1848 und der FC schiedlich-friedlich.