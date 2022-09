FC Bayern: Oliver Kahn setzt Mannschaft nach Augsburg-Blamage unter Druck

Nach der Blamage beim FC Augsburg nimmt Bayern-Boss Oliver Kahn die Stars des Rekordmeisters in die Pflicht. Der 53-Jährige fordert „ein anderes Gesicht“.

„Ich komme immer wieder gerne auf das Oktoberfest, heute ist es aber etwas schwieriger. Wir können mit dem Verlauf der Saison alles andere als zufrieden sein“, schrieb der 53-Jährige nach dem Wiesn-Besuch am Sonntag bei Twitter. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Die folgende Länderspielpause müsse genutzt werden, „um gemeinsam mit dem Trainer alles kritisch zu hinterfragen. Gegen Leverkusen muss die Mannschaft ein anderes Gesicht zeigen, damit wir so schnell wie möglich zurück in die Erfolgsspur kommen“, heißt es in Kahns Botschaft weiter.