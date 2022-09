Juve patzt in Unterzahl beim Schlusslicht - Inter verliert

Der Holperstart des italienischen Fußball-Rekordmeisters Juventus Turin in der Serie A hält an.

Der Holperstart des italienischen Fußball-Rekordmeisters Juventus Turin in der Serie A hält an. Nach vier Unentschieden aus den ersten sechs Ligaspielen kassierte das Team des rotgesperrten Trainers Massimiliano Allegri am Sonntag die erste Saisonniederlage. Beim bis dato sieglosen Tabellenschlusslicht AC Monza unterlag Juve in Unterzahl 0:1 (0:0).