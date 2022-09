Nach Reus-Ausfall: Flick nominiert Henrichs nach

Nach der verletzungsbedingten Absage des Dortmunders Marco Reus hat Fußball-Bundestrainer Hansi Flick den vielseitig einsetzbaren Benjamin Henrichs von DFB-Pokalsieger RB Leipzig für die Nations-League-Spiele gegen Ungarn am kommenden Freitag in Leipzig sowie drei Tage später im Londoner Wembley-Stadion gegen England nachnominiert. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) via Twitter mit.