World Series of Darts: Nach Gigantenduell - Jonny Clayton träumt weiter von Titelverteidigung

Im Viertelfinale der World Series of Darts muss sich Michael van Gerwen bereits verabschieden. James Wade darf weiter von seinem zweiten Titel bei diesem Wettbewerb träumen.

Dirk van Duijvenbode muss über die volle Distanz

Bereits zuvor lieferten sich van Gerwens Landsmann und Ryan Joyce einen Thriller über die volle Distanz. Erst nach 19 Legs stand der 10:9-Sieg des „Titan“ fest. Der Niederländer legte einen starken Start hin und ging schnell mit 3:0 in Führung. Zwischenzeitlich konnte er sogar auf vier Legs Vorsprung davonziehen (6:2).

Dann machte der Engländer allerdings seinem Spitznamen „Relentless“ (deutsch: unerbittlich) alle Ehre, arbeitete sich Leg für Leg an seinen Kontrahenten heran und ging kurz vor Schluss sogar mit 9:8 in Front. Aber van Duijvenbode schlug mit dem Re-Break zurück und brachte den eigenen Anwurf dann durch.

Joe Cullen zwingt Gerwyn Price ans Limit

Während „The Rockstar“ lediglich auf 89,60 Punkte kam, kratzte der „Iceman“ an der 100-Punkte-Marke (98,95). Dennoch gelang es Cullen, das Match trotz zwischenzeitlichem Rückstand (0:3) bis zum 6:6 offen zu gestalten.

Danach drehte Price jedoch auf und zauberte sich mit einem Elf-Darter zum schlussendlich vorentscheidenden 8:6. Diesen Vorsprung gab der Waliser, der siebenmal die 180 in diesem Spiel in die Scheibe nagelte, nicht mehr her.