Häme im Netz: Der ernste Grund hinter Lacazettes Pieps-Interview

Nach der 1:2-Pleite mit Olympique Lyon bei der AS Monaco am vergangenen Sonntag trat der Stürmerstar vor das Mikrofon - und sorgte so für viele Lacher.

Was war geschehen? Der Ex-Stürmer von Arsenal beantwortete die Fragen in dem viel beachteten Interview mit extrem hoher Stimme. Er erinnerte damit ein wenig an Schalke-Torjäger Simon Terodde, der in der vergangenen Saison einen ähnlichen Auftritt hingelegt hatte.