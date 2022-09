Handball: Meister Magdeburg gewinnt weiter

Der deutsche Handballmeister SC Magdeburg bleibt auf Erfolgskurs. Drei Tage nach dem gelungenen Comeback in der Champions League gewann das Team von Trainer Bennet Wiegert in der Bundesliga seine vierte Partie.

Bei Frisch Auf Göppingen setzte sich der SCM 31:26 (15:14) durch und liegt gemeinsam mit den Rhein-Neckar Löwen und dem HC Erlangen (alle 8:0 Punkte) an der Tabellenspitze.

Am Donnerstag hatte Magdeburg bei Dinamo Bukarest die erfolgreiche Rückkehr in die Königsklasse gefeiert (30:28), 16 Jahre hatte der Titelträger von 2002 unter Europas Top-Klubs gefehlt. Im Liga-Alltag taten sich die Gäste in Göppingen zunächst schwer, zogen aber vor 3600 Zuschauern nach der Pause bis auf acht Tore Vorsprung davon.