Bietigheim feiert 58. Sieg in Folge

Nationalspielerin Julia Maidhof war am Sonntag mit neun Toren die beste Werferin für den furios aufspielenden deutschen Meister, der nach zwei Partien in der Königsklasse mit 4:0 Punkten an der Spitze der Gruppe A thront. Im ersten Spiel hatte Bietigheim beim 46:23 beim tschechischen Meister Banik Most den höchsten Sieg seiner Champions-League-Historie gefeiert.