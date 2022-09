2. Liga: Fürth ist erlöst - FCK holt weiteren Punkt

Die Remis-Könige des 1. FC Kaiserslautern erkämpften zudem am Sonntag mit einem 2:2 (1:2) beim 1. FC Heidenheim ihren nächsten Punkt. Der FC St. Pauli verlor 0:2 (0:2) beim zuvor kriselnden Rivalen Jahn Regensburg.

Damian Michalski erzielte in der 42. Minute den Führungstreffer. Dennis Srbeny (49.) gelang der Ausgleich, ehe Branimir Hrgota (73.) zum umjubelten 2:1 traf. Für Paderborn war die zweite Saisonniederlage ein Rückschlag im Kampf um die vorderen Plätze.

Kaiserslautern bleibt in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. Für das Team von Trainer Dirk Schuster war es das vierte Unentschieden in Folge.

Andreas Albers (8.) erzielte vor 12.124 Zuschauern per Foulelfmeter die Führung für Regensburg, das in den sechs Partien zuvor ohne Sieg geblieben war. Christian Viet, bis zum vergangenen Jahr bei St. Pauli unter Vertrag, war im Strafraum zu Fall gebracht worden. Kurz vor der Pause war es erneut das Regensburger Duo, das für die Gastgeber erhöhte. Nach Flanke Viet traf Albers per Kopf zum Doppelpack (41.).