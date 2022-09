3. Liga: Sport-Club Freiburg II – VfL Osnabrück, 1:1 (0:0)

Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. In der 69. Minute stellte der Sport-Club Freiburg II personell um: Per Doppelwechsel kamen Ji-Han Lee und Patrick Lienhard auf den Platz und ersetzten Daniels Ontuzans und Lucas Höler. Bei Osnabrück kam Marc Heider für Felix Higl ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (76.). Die 1.521 Zuschauer mussten sich lange gedulden. Die Mannschaften geizten bis zur 80. Minute mit Toren. Erst dann brachte Vincent Vermeij den Sport-Club mit 1:0 in Führung. Jetzt erst recht, dachte sich Heider, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (82.). Letzten Endes wurde in der Begegnung von Freiburg II mit dem VfL Osnabrück kein Sieger gefunden.