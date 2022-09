2. Liga: SpVgg Greuther Fürth – SC Paderborn 07, 2:1 (1:0)

Beim Team von Coach Lukas Kwasniok kam Dennis Srbeny für Felix Platte ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (29.). Noch bevor der erste Durchgang abgelaufen war, traf Damian Michalski vor 8.530 Zuschauern ins Netz. Zur Pause war die SpVgg im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Zum Seitenwechsel ersetzte Sirlord Conteh von Paderborn seinen Teamkameraden Robert Leipertz. Fürth musste den Treffer von Srbeny zum 1:1 hinnehmen (49.). In der 71. Minute stellte Marc Schneider um und schickte in einem Doppelwechsel Timothy Tillman und Jeremy Dudziak für Dickson Abiama und Julian Green auf den Rasen. Dass SpVgg Greuther Fürth in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Branimir Hrgota, der in der 73. Minute zur Stelle war. Als Schiedsrichter Heft (Neuenkirchen) die Partie abpfiff, reklamierte der Gastgeber schließlich einen 2:1-Heimsieg für sich.