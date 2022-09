2. Liga: 1. FC Heidenheim 1846 – 1. FC Kaiserslautern, 2:2 (2:1)

Jan-Niklas Beste besorgte vor 11.189 Zuschauern das 1:0 für den 1. FC Heidenheim 1846. Die passende Antwort hatte Terrence Boyd parat, als er in der 20. Minute zum Ausgleich traf. Kurz vor der Pause stellte Reichel (Stuttgart) noch Andreas Luthe vom 1. FC Kaiserslautern mit glatt Rot vom Platz (41.). Vor dem Seitenwechsel sorgte Marnon Busch mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für den Gast. Zur Pause wusste Heidenheim eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. In der 60. Minute sicherte Boyd seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 2:2 das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. Frank Schmidt setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Christian Kühlwetter und Dzenis Burnic auf den Platz (66.). Mit Boyd und Jean Zimmer nahm Dirk Schuster in der 87. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Lex Tyger Lobinger und Philipp Hercher. Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich der 1. FC Heidenheim 1846 und FCK die Punkte teilten.