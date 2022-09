Nach 47 Jahren: Deutscher Gold-Teenie schreibt Geschichte

Darja Varfolomeev holt erstes deutsches WM-Gold nach 47 Jahren

Letzte deutsche Gold-Gewinnerin war 1977 Carmen Rischer mit drei Titeln in Madrid. An Rischers Erbe hat lange niemand anknüpfen können, auch nicht der 26-maligen Deutschen Meisterin Magdalena Brzeska, die der Sportart in den Neunzigern zu einem gewissen Boom verhalf.

„Darja hat Nerven aus Stahl“

Den Weg nach Deutschland haben mittlerweile auch Varfolomeevs Vater, ihr Bruder und der Familienhund gefunden, gemeinsam mit der Mutter und der Ausnahmegymnastin leben sie in Fellbach bei Stuttgart. Nur die Großeltern väterlicherseits sind in Sibirien geblieben. Und nehmen doch großen Anteil am Erfolgsweg ihrer Enkelin. Varfolomeev: „Vor jedem Wettkampf rufe ich meine Oma an, damit sie genau weiß, wann sie die Daumen drücken muss.“